ФХР проведет переговоры с тренером молодежной сборной России Брагиным о новом контракте

МОСКВА, 5 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация хоккея России (ФХР) будет вести переговоры с тренером молодежной сборной России Валерием Брагиным о новом контракте. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Текущее соглашение 61-летнего специалиста с ФХР истекает весной этого года.

"ФХР будет вести переговоры с Брагиным. Ждем возвращения Валерия Николаевича [с молодежного чемпионата мира]", - сказал Ротенберг.

Команда Брагина в ночь на среду уступила в четвертьфинале молодежного чемпионата мира в Баффало команде США со счетом 2:4. Российская сборная осталась без наград турнира впервые с 2010 года.