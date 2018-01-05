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ФХР проведет переговоры с тренером молодежной сборной России Брагиным о новом контракте

Спорт
5 января, 14:44 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Текущее соглашение 61-летнего специалиста с Федерацией хоккея России истекает весной этого года

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Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин

Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин

© Елена Руско/ТАСС

МОСКВА, 5 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация хоккея России (ФХР) будет вести переговоры с тренером молодежной сборной России Валерием Брагиным о новом контракте. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Текущее соглашение 61-летнего специалиста с ФХР истекает весной этого года.

"ФХР будет вести переговоры с Брагиным. Ждем возвращения Валерия Николаевича [с молодежного чемпионата мира]", - сказал Ротенберг.

Команда Брагина в ночь на среду уступила в четвертьфинале молодежного чемпионата мира в Баффало команде США со счетом 2:4. Российская сборная осталась без наград турнира впервые с 2010 года.

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