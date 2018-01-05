Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россиянин Вадим Немков 16 февраля проведет бой против Макгири в Bellator

Спорт
5 января, 15:09 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Главным событием вечера станет бой между Мэттом Митрионом и Роем Нельсоном

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 января. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Вадим Немцов 16 февраля в США проведет поединок в организации Bellator против англичанина Лиама Макгири. Об этом россиянин сообщил ТАСС.

"Бой пройдет 16 февраля, соперник - Лиам Макгири", - сказал Немков.

Главным событием вечера 16 февраля в городе Анкасвилл (штат Коннектикут) станет бой между Мэттом Митрионом и Роем Нельсоном.

Поединок против Макгири станет вторым для Немкова в Bellator. В активе спортсмена восемь побед и два поражения в ММА. На счету Макгири 12 побед и два поражения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Рубль подешевел в начале торгов на Московской бирже
2
FT: суд на Кипре заморозил активы украинского бизнесмена Ахметова на $820 млн
3
МО РФ: двое военнослужащих погибли при обстреле авиабазы Хмеймим 31 декабря
4
Apple выявила наличие уязвимостей для iPhone и iMac
5
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
6
Путин произвел изменения в составе Совбеза РФ
7
МОК не понравился красный цвет, в который могли быть выкрашены российские бобы на ОИ-2018
Темы дня
Новости партнеров
Реклама