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Эксперт: Шарапова рискует не вернуться на прежний уровень

Спорт
5 января, 15:10 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

В пятницу россиянка проиграла Катерине Синяковой из Чехии в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации в китайском Шэньчжэне

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Мария Шарапова

Мария Шарапова

© EPA-EFE/ERDEM SAHIN

МОСКВА, 5 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российская теннисистка Мария Шарапова может не вернуться на свой уровень игры. Таким мнением с ТАСС поделился заслуженный тренер России Виктор Янчук.

В пятницу Шарапова проиграла Катерине Синяковой из Чехии в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Шэньчжэне со счетом 2:6, 6:3, 3:6.

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"Возвращение Шараповой дается тяжело, оно и должно было быть трудным. Не факт, что Мария вообще сможет вернуться на свой уровень, потому что она сейчас не готова на 100 процентов, ее уровень тренированности ниже, чем был ранее. Она уже не так шустро передвигается по корту, это ощущается. Также Шарапова делает ошибки на ровном месте, плюс Марии тяжело психологически, потому что все соперницы настраиваются на нее по-особенному", - сказал Янчук.

"Молодые теннисистки стараются дать бой, они более раскрепощены, потому что в матче с Шараповой, у которой высокая репутация, терять нечего, с ней играют смело и свободно, поэтому Марии приходится туго, - продолжил эксперт. - Думаю, что ей нужно прибавить в уровне тренированности, нужно стараться играть более стабильно. Внутренняя уверенность и физическая форма дадут ей возможность двигаться вперед. Класс виден, но он скорее выступает в роли потенциала, который нужно привести в действие".

"Марии могут помочь ее характер и работоспособность. Очень важно, как будет встречать ее публика, Шарапова может расположить зрителей к себе. Многое будет зависеть от мотивации, которая может ей помочь восстанавливаться после игр", - подытожил собеседник агентства.

Шарапова 26 апреля вернулась в теннис после 15-месячной дисквалификации, вызванной употреблением мельдония. Россиянка впервые за десять лет приняла участие в московском турнире "ВТБ Кубок Кремля", но проиграла в первом же раунде теннисистке из Словакии Магдалене Рыбариковой.

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