"Лада" победила московское "Динамо" в матче КХЛ

ТАСС, 5 января. Тольяттинская "Лада" обыграла московское "Динамо" со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе "Лады" отличились Игорь Скороходов (15-я минута), Артем Аляев (35), Денис Зернов (60). За "Динамо" шайбу забросил Владимир Брюквин (17).
"Динамо" занимает восьмое место в Западной конференции, набрав 71 очко, "Лада" идет 13-й в Восточной конференции (45).
В следующем матче 7 января "Лада" примет петербургский СКА, "Динамо" сыграет в гостях с ярославским "Локомотивом".