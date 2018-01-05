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"Лада" победила московское "Динамо" в матче КХЛ

Спорт
5 января, 18:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, января. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3:1

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ТАСС, 5 января. Тольяттинская "Лада" обыграла московское "Динамо" со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе "Лады" отличились Игорь Скороходов (15-я минута), Артем Аляев (35), Денис Зернов (60). За "Динамо" шайбу забросил Владимир Брюквин (17).

"Динамо" занимает восьмое место в Западной конференции, набрав 71 очко, "Лада" идет 13-й в Восточной конференции (45).

В следующем матче 7 января "Лада" примет петербургский СКА, "Динамо" сыграет в гостях с ярославским "Локомотивом".

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