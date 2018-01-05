Кулижников не чувствует давления из-за ситуации с допуском на Игры-2018

КОЛОМНА /Московская область/, 5 января. /ТАСС/. Ситуация с допуском российских спортсменов на зимние Олимпийские игры 2018 года никак не сказывается на лидере национальной сборной по конькобежному спорту Павле Кулижникове. Об этом он заявил журналистам.

Российские спортсмены смогут выступить на предстоящих в феврале Играх в южнокорейском Пхёнчхане под олимпийским флагом и лишь в случае получения специального приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК). Его выдача будет зависеть от двух главных критериев: атлеты должны пройти олимпийскую квалификацию и не иметь в прошлом дисквалификаций или быть лишенными права допуска к соревнованиям за любые нарушения антидопинговых правил. Кулижников в 2012 году отбыл двухгодичную дисквалификацию за употребление метилгексанамина, что может стать причиной недопуска к Играм-2018.

"Пока на мне эта ситуация никак не отражается, надеюсь, все будет хорошо. А если нет, то от меня в этой ситуации ничего не зависит", - сказал Кулижников.

Кулижников является трехкратным чемпионом мира на отдельных дистанциях, двукратным чемпионом мира в спринтерском многоборье. Дважды по итогам сезона он становился обладателем Кубка мира на дистанции 500 метров и один раз - на 1000 метров. Кулижников является действующим обладателем мирового рекорда на 500 м (33,98 секунды).

Олимпийские игры - 2018 пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.