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Кулижников не чувствует давления из-за ситуации с допуском на Игры-2018

Спорт
5 января, 18:48 UTC+3 КОЛОМНА область/ 5, января. /ТАСС

Российские спортсмены смогут выступить на предстоящих в феврале Играх в южнокорейском Пхёнчхане под олимпийским флагом и лишь в случае получения специального приглашения от МОК

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Павел Кулижников

Павел Кулижников

© Сергей Савостьянов/ТАСС

КОЛОМНА /Московская область/, 5 января. /ТАСС/. Ситуация с допуском российских спортсменов на зимние Олимпийские игры 2018 года никак не сказывается на лидере национальной сборной по конькобежному спорту Павле Кулижникове. Об этом он заявил журналистам.

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Российские спортсмены смогут выступить на предстоящих в феврале Играх в южнокорейском Пхёнчхане под олимпийским флагом и лишь в случае получения специального приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК). Его выдача будет зависеть от двух главных критериев: атлеты должны пройти олимпийскую квалификацию и не иметь в прошлом дисквалификаций или быть лишенными права допуска к соревнованиям за любые нарушения антидопинговых правил. Кулижников в 2012 году отбыл двухгодичную дисквалификацию за употребление метилгексанамина, что может стать причиной недопуска к Играм-2018.

"Пока на мне эта ситуация никак не отражается, надеюсь, все будет хорошо. А если нет, то от меня в этой ситуации ничего не зависит", - сказал Кулижников.

Кулижников является трехкратным чемпионом мира на отдельных дистанциях, двукратным чемпионом мира в спринтерском многоборье. Дважды по итогам сезона он становился обладателем Кубка мира на дистанции 500 метров и один раз - на 1000 метров. Кулижников является действующим обладателем мирового рекорда на 500 м (33,98 секунды).

Олимпийские игры - 2018 пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

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