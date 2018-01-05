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"Црвена Звезда" проведет домашний матч 1/16 финала Лиги Европы против ЦСКА без зрителей

Спорт
5 января, 18:49 дата обновления: 5 января, 19:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, января. /ТАСС

Первый матч 1/16 финала состоится 15 февраля в Белграде

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Болельщики "Црвены Звезды"

Болельщики "Црвены Звезды"

©  EPA-EFE/GEORGIA PANAGOPOULOU

ТАСС, 5 января. Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение наказать сербский клуб "Црвена Звезда" за расистское и дискриминационное поведение болельщиков проведением первого матча 1/16 финала Лиги Европы против московского ЦСКА без зрителей. Об этом сообщает пресс-служба организации.

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Также УЕФА оштрафовал белградский клуб на €50 тыс.

На домашнем матче группового этапа Лиги Европы против белорусского БАТЭ (0:0), который прошел в Борисове 23 ноября, сербские болельщики вывесили баннер в поддержку бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича. 22 ноября Международный трибунал по бывшей Югославии приговорил Младича к пожизненному заключению.

Также УЕФА оштрафовал сербский "Партизан" на €30 тыс. за выход болельщиков команды на поле, за использование пиротехники, неподобающее поведение болельщиков и за заблокированные лестницы на домашнем матче группового этапа Лиги Европы против швейцарского "Янг Бойз" (2:1).

Встреча прошла 23 ноября. При этом УЕФА закрыл дело против "Партизана", возбужденное за расистское поведение болельщиков.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между "Црвеной Звездой" и ЦСКА состоится 13 февраля в Белграде. Ответная встреча пройдет в Москве 21 февраля.

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