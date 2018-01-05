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Конькобежка Шихова считает, что пока еще не вышла на пик формы

Спорт
5 января, 19:16 UTC+3 КОЛОМНА область/ 5, января. /ТАСС

Спортсменка выиграла серебро на чемпионате Европы в Коломне на дистанции 1500 м

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КОЛОМНА /Московская область/, 5 января. /ТАСС/. Российская конькобежка Екатерина Шихова, ставшая второй на чемпионате Европы на дистанции 1500 м, пока не вышла на пик формы. Такое мнение она высказала журналистам.

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Шихова показала результат 1 минута 56,57 секунды. Победу одержала голландка Лотте ван Бек (1.55,52). Третье место заняла ее соотечественница Маррит Ленстра (1.56,58).

"Боковым зрением видела, что опередила конкурентку, но сомневалась. Обрадовалась, когда увидела, что разрыв составил одну сотую. Хотелось бы завоевать золото, но если адекватно оценивать силы на данный момент, то Лотте сейчас гораздо сильнее", - сказала Шихова.

"Кажется, что я сейчас не на пике формы - перелеты, горы еще играют свою роль. Состояние еще не на 100 процентов", - добавила спортсменка.

Чемпионат Европы на отдельных дистанциях в подмосковной Коломне завершится 7 января.

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