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Демченко и Иванова подали иски в CAS на решение МОК о своей дисквалификации

Спорт
5 января, 19:18 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

22 декабря МОК вынес решение о пожизненном запрете этим спортсменам участвовать в Олимпийских играх

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Альберт Демченко

Альберт Демченко

© AP Photo/Michael Sohn

МОСКВА, 5 января. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Участники Олимпийских игр 2014 года саночники Альберт Демченко и Татьяна Иванова 5 января подали иски в Спортивный арбитражный суд (CAS). Об этом сообщил ТАСС Демченко, сейчас занимающий пост главного тренера сборной России.

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Дисциплинарная комиссия МОК во главе со швейцарцем Денисом Освальдом 20 декабря рассмотрела дела Демченко и Ивановой на предмет нарушения ими антидопинговых правил, а уже 22 декабря МОК вынес решение о пожизненном запрете этим спортсменам участвовать в Олимпийских играх, а также о лишении всех завоеванных наград на Играх в Сочи.

"Наши с Татьяной иски сегодня отправлены в CAS", - сказал Демченко.

Участник семи Олимпиад Демченко на Играх-2014 завоевал две серебряные медали - в личном турнире и в эстафете, в активе Ивановой серебро в эстафете. Сразу после окончания Олимпиады Демченко принял решение завершить карьеру спортсмена.

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