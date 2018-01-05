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Футболист сборной Исландии Сигурдарсон подписал контракт с "Ростовом"

Спорт
5 января, 19:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, января. /ТАСС

Соглашение с 26-летним форвардом рассчитано на 3,5 года с возможностью продления на один год

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ТАСС, 5 января. Нападающий сборной Исландии Бьорн Сигурдарсон стал игроком футбольного клуба "Ростов". Об этом сообщает пресс-служба ростовчан.

Соглашение с 26-летним форвардом рассчитано на 3,5 года с возможностью продления на один год.

"Я счастлив подписать контракт с "Ростовом", - сказал Сигурдарсон. - У меня было несколько предложений по продолжению карьеры, но ключевую роль сыграли переговоры с руководством "Ростова". Мне понравились планы по развитию клуба, отношение людей к делу и те задачи, которые стоят перед нами на ближайшие годы. Я благодарю президента и спортивного директора "Ростова" за приглашение в Россию, обещаю болельщикам, что сделаю все, чтобы наша команда радовала вас победами и красивой игрой".

В прошедшем сезоне нападающий выступал за норвежский "Мольде". В 27 матчах он забил 16 голов и сделал три результативные передачи. В активе Сигурдарсона девять матчей за сборную Исландии, в которых он забил один гол.

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