Сборная Германии обыграла команду Австралии и вышла в финал Кубка Хопмана по теннису

ТАСС, 5 января. Сборная Германии по теннису одержала победу над командой Австралии в заключительном матче группы А на Кубке Хопмана и вышла в финал турнира.

Немцы обыграли австралийцев со счетом 2-1. Экс-первая ракетка мира из Германии Ангелик Кербер победила представительницу Австралии Дарью Гаврилову со счетом 6:1, 6:2, а австралиец Танаси Коккинакис обыграл Александра Зверева со счетом 5:7, 7:6 (7:4), 6:4. В миксте немцы оказались сильнее соперников - 1:4, 4:1, 4:3 (5:3).

Таким образом, сборная Германии выиграла все три матча на групповом этапе соревнований и вышла в финал турнира. Ранее немцы победили бельгийцев и канадцев.

В финале Кербер и Зверев встретятся со сборной Швейцарии, которую представляют Белинда Бенчич и Роджер Федерер. Швейцарцы также не потерпели ни одного поражения на групповой стадии, обыграв японцев, россиян и американцев.

За сборную России на Кубке Хопмана выступали Анастасия Павлюченкова и Карен Хачанов. Россияне проиграли командам США и Швейцарии, но обыграли сборную Японии. По итогам группового раунда Павлюченкова и Хачанов заняли третье место.

Кубок Хопмана проходит в австралийском Перте. Финал турнира пройдет 6 января.