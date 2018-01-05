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Кравцов: Кулижникову не хватило везения на старте чемпионата Европы

Спорт
5 января, 20:39 дата обновления: 5 января, 21:03 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

В стартовый день турнира российский конькобежец стал третьим на дистанции 500 м, показав результат 34,858 секунды

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Глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов

Глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов

© Руслан Шамуков/ТАСС

МОСКВА, 5 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Лидеру сборной России по конькобежному спорту Павлу Кулижникову не хватило везения в забеге на дистанции 500 м, который прошел в рамках чемпионата Европы в Коломне. Такое мнение ТАСС высказал глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.

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Кулижников стал третьим на чемпионате Европы на дистанции 500 м

В стартовый день чемпионата Европы Кулижников стал третьим на дистанции 500 м, показав результат 34,858 секунды. Победителем стал голландец Роналд Мюлдер, преодолевший дистанцию за 34,80 секунды, второе место занял финн Мика Поутала (34,854). Помимо Кулижникова, в пятницу российские конькобежцы завоевали еще три медали - Денис Юсков стал чемпионом Европы на дистанции 1500 м, серебро в активе Ангелины Голиковой (500 м) и Екатерины Шиховой (1500 м).

"Первый день прошел достаточно успешно для сборной России, спортсмены завоевали медали всех достоинств, это очень позитивные итоги старта турнира. Конечно, мы надеялись, что на дистанции 500 метров наши ребята смогут показать более высокие результаты, но это самая короткая дистанция, на которой любые малейшие нюансы и ошибки приводят либо к победе, либо к поражению. Все уложилось буквально в миллиметры", - сказал Кравцов.

"Думаю, Паше [Кулижникову] чуть не хватило везения. Речь там шла о тысячных долях секунды между призовыми местами, поэтому нужно говорить только об удаче", - заключил собеседник агентства.

Также Кравцов отметил серебро Екатерины Шиховой на дистанции 1500 метров. "У нее было достаточно тяжелое физическое состояние, она находилась в функциональной яме, процесс выхода из нее занял определенное время. Не могу сказать, что она полностью вернулась, но уже сейчас ей удается показывать уровень подиумов. Рад этому", - сказал Кравцов.

Чемпионат Европы завершится 7 января.

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