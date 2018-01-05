Колобков: российские конькобежцы удачно стартовали на домашнем чемпионате Европы

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков считает, что российские конькобежцы удачно стартовали на чемпионате Европы на отдельных дистанциях, который проходит в подмосковной Коломне. Его слова приводит для ТАСС пресс-служба ведомства.

Россияне в первый день турнира завоевали четыре медали - золотую, две серебряные и бронзовую. Денис Юсков стал первым на дистанции 1500 м, серебро завоевали Ангелина Голикова (500 м) и Екатерина Шихова (1500 м), бронзовым призером на 500 м стал Павел Кулижников.

"Без сомнений, для российских конькобежцев первый день домашнего чемпионата Европы стал успешным. В каждой из четырех дисциплин - по награде. Поздравляю Дениса Юскова с заслуженным золотом на дистанции 1500 м. Очень близкие результаты на дистанции 500 м среди мужчин показала первая тройка, в которой Павел Кулижников стал бронзовым призером", - сказал Колобков.

"Прекрасно выступили наши серебряные медалистки Ангелина Голикова и Екатерина Шихова. Очень рад за ребят и желаю им новых спортивных успехов", - добавил он.

Чемпионат Европы завершится 7 января.