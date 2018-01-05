Юсков признался, что победа на ЧЕ в Коломне не стала для него неожиданностью

КОЛОМНА /Московская область/, 5 января. /ТАСС/. Победа на чемпионате Европы по конькобежному спорту на дистанции 1500 м не стала неожиданностью для россиянина Дениса Юскова. Такое мнение он высказал журналистам.

В пятницу Юсков завоевал золото чемпионата Европы на дистанции 1500 м. По окончании забега соперник россиянина голландец Томас Крол, ставший в итоге вторым, подал протест на то, что Юсков пересек разграничительную линию и якобы помешал ему двигаться по дистанции. Прошение сборной Нидерландов удовлетворено не было. Третьим стал другой представитель Нидерландов Кун Вервей.

"Не понимал, что произошло, снимут ли меня или нет. Все равно видел, что люди за меня болеют. Спасибо им огромное за поддержку. Голландские болельщики в этом плане отдыхают, хотя раньше они были законодателями мод", - сказал Юсков.

"После забега заболела голова, нужно было посидеть на лавке, отдохнуть. В целом результат не стал для меня неожиданностью, только думал, что Вервей станет вторым. Сравнил бы этот успех с победой на этапе Кубка мира. Задача была, и я ее выполнил", - отметил россиянин.

"Завтра меня ждет забег на 1000 метров. Для меня сейчас эта дистанция как рулетка. Последний старт в США получился - надеюсь, что смогу добиться победы и завтра", - заключил Юсков.

Чемпионат Европы на отдельных дистанциях в подмосковной Коломне завершится 7 января.