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Дулуб сменил Ермаковича на посту главного тренера белорусского футбольного клуба БАТЭ

Спорт
5 января, 21:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, января. /ТАСС

Ранее СМИ сообщали, что 45-летний специалист может войти в тренерский штаб Виктора Гончаренко в московском ЦСКА

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ТАСС, 5 января. Александр Ермакович покинул пост главного тренера белорусского футбольного клуба БАТЭ. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Ранее СМИ сообщали, что 45-летний специалист может войти в тренерский штаб Виктора Гончаренко в московском ЦСКА.

"Настал тот момент, когда я пришел к выводу, что для движения вперед нужно что-то менять в жизни, - сказал Ермакович. - Потому и решил расстаться с БАТЭ. Уверен, так будет лучше и клубу, и мне. Я искренне благодарен ребятам, с которыми играл, коллегам по тренерскому штабу, без помощи которых все наши достижения были бы невозможны".

Главным тренером БАТЭ назначен 52-летний Олег Дулуб.

Ермакович с 2008 по 2013 год входил в тренерский штаб Виктора Гончаренко в БАТЭ, а после его ухода возглавил команду. Под его руководством клуб пять раз становился чемпионом Белоруссии, один раз - обладателем Кубка и четырежды - обладателем Суперкубка страны.

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