Тренер "Арсенала" Венгер дисквалифицирован на три матча

ТАСС, 5 января. Главный тренер английского футбольного клуба "Арсенал" Арсен Венгер дисквалифицирован на три матча. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на The Telegraph.

Венгер наказан за неподобающее поведение в отношении арбитров встречи с "Вест Бромвичем" (1:1). Также он оштрафован на 40 тысяч фунтов стерлингов. 72-летний специалист пропустит матчи против "Ноттингем Фореста" в Кубке Англии, "Челси" в Кубке лиги и "Борнмута" в чемпионате страны. В то же время он имеет право находиться на стадионе.

"Арсенал" занимает шестое место в чемпионате Англии с 39 очками.