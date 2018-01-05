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Тренер "Арсенала" Венгер дисквалифицирован на три матча

Спорт
5 января, 22:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, января. /ТАСС

Специалист наказан за неподобающее поведение в отношении арбитров встречи с "Вест Бромвичем"

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Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер

© EPA-EFE/WILL OLIVER

ТАСС, 5 января. Главный тренер английского футбольного клуба "Арсенал" Арсен Венгер дисквалифицирован на три матча. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на The Telegraph.

Венгер наказан за неподобающее поведение в отношении арбитров встречи с "Вест Бромвичем" (1:1). Также он оштрафован на 40 тысяч фунтов стерлингов. 72-летний специалист пропустит матчи против "Ноттингем Фореста" в Кубке Англии, "Челси" в Кубке лиги и "Борнмута" в чемпионате страны. В то же время он имеет право находиться на стадионе.

"Арсенал" занимает шестое место в чемпионате Англии с 39 очками.

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