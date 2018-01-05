СМИ: тренер мадридского "Атлетико" Симеоне может возглавить "Челси"

ТАСС, 5 января. Главный тренер испанского футбольного клуба "Атлетико" Диего Симеоне может подписать контракт с английским "Челси". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на The Times.

Сейчас "Челси" возглавляет Антонио Конте. По информации издания, у него возникли разногласия с руководством относительно трансферной политики клуба.

Под руководством Конте клуб стал чемпионом Англии в прошлом сезоне. В нынешнем сезоне английского первенства "Челси" находится на третьем месте в турнирной таблице, на 18 очков отставая от лидирующего "Манчестер Сити". В активе команды 44 очка.