"Камазы" и Сергей Карякин начинают выступление в ралли-рейде "Дакар"

ТАСС, 6 января. Ралли-марафон "Дакар" стартует в субботу в столице Перу Лиме. "Дакар" пройдет в юбилейный, 40-й раз, последние 10 лет маршрут проходит по территории Южной Америки.

Спустя пять лет маршрут "Дакара" пройдет по территории Перу, затем участники направятся в Боливию и Аргентину. Финиш "Дакара" на сей раз запланирован на 20 января в Кордове - организаторы решили отказаться от нескольких этапов по аргентинской пампе с завершением марафона в Буэнос-Айресе.

В нынешнем "Дакаре" вновь главными фаворитами в классе грузовиков считаются машины команды "Камаз-мастер", защищать свой титул будет и Сергей Карякин на квадроцикле "Ямаха". "Камаз-мастер" выставляет четыре машины - с экипажами Эдуарда Николаева, Айрата Мардеева, Дмитрия Сотникова и Антона Шибалова. Год назад победил Николаев, которому удалось опередить машину Сотникова и традиционного конкурента - Жерара де Роя из Нидерландов на "Ивеко".

На сей раз де Рой в "Дакаре" не выступит, решив попробовать свои силы в параллельном марафоне - "Африка Эко Рейс", который в начале недели стартовал в Марокко. Противостоять "Камазам" будут в первую очередь чех Алеш Лопраис на "Татре", а также удачно выступившие год назад экипажи аргентинца Федерико Вильягры на "Ивеко" и белоруса Александра Василевского из команды "Маз-Спорт".

Если прошлогодний триумф "Камазов" был ожидаемым (за последние 10 лет они лишь дважды уступили первенство де Рою), то Сергей Карякин первым из россиян сумел победить в классе квадроциклов, который был внедрен в 2009 году. Теперь в "Дакаре" соревнуются машины в пять классах - к традиционным мотоциклам и внедорожникам год назад добавился отдельный класс багги - UTV, где первым победителем стал бразилец Леандро Торрес.

Маршрут на юго-восток

Первые пять этапов пройдут по территории Перу, где организаторы нашли новые сложнейшие участки - трасса проложена в пустынной местности вдоль побережья Тихого океана. Четвертый этап 9 января будет круговым со стартом у кромки океана в районе Сан-Хуана-де-Марконы и более чем 100-километровым песчаным спецучастком со сложнейшими дюнами.

После дня отдыха в высокогорном боливийском Ла-Пасе 12 января караван направится дальше на юг по высокогорным участкам предгорий Анд, где ключевым станет восьмой этап со спецучастком длиной около 500 км в песчаных дюнах на высоте 3500 м. Решающими же в гонке станут пять заключительных этапов по территории Аргентины, особенно 11-й - со сложнейшим участком в районе городка Фьямбала в провинции Катамарка, где в предыдущие годы многие экипажи в дюнах столкнулись с серьезными проблемами.

Год назад в классе внедорожников в седьмой раз победил француз Стефан Петерансель на "Пежо", который в 52 года вновь возьмет старт в "Дакаре". Его главные конкуренты - катарец Нассер Эль-Аттиях на "Тойоте", испанец Нани Рома, а также партнеры по команде - французы Себастьян Лёб и Сириль Депре и испанец Карлос Сайнс. 55-летний Сайнс, чей сын выступает в чемпионате мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", уже пять раз подряд не может финишировать в "Дакаре", однако вновь выходит на старт.

На старте - Андре Виллаш-Боаш

Особый интерес будет прикован к машине "Тойота" под 346-м номером, которую будет пилотировать португалец Андре Виллаш-Боаш - футбольный тренер, руководивший в том числе и "Зенитом" из Санкт-Петербурга. Виллаш-Боаш выйдет на старт с опытным штурманом Рубеном Фариа, который принял участие уже в девяти "Дакарах". По словам Виллаш-Боаша, страсть к автогонкам у него с детства - это семейное увлечение. Завершив работу в клубе "Шанхай СИПГ", который стал вице- чемпионом Китая, Виллаш-Боаш сделал себе подарок к 40-летию, заявившись на юбилейный "Дакар".

В классе внедорожников на старт выйдут российские экипажи в составе Сергея Шихотарова и Андрея Самарина, а также Ивана Шихотарова и его латвийского штурмана Олега Уперенко на "Тойоте".

В классе мотоциклов титул будет защищать британец Сэм Сандерленд на KTM, здесь выступят около 150 гонщиков, однако среди них не будет представителей России. В классе квадроциклов из россиян на старт выйдет только Карякин.

Первое ралли "Париж-Дакар" прошло в 1978 году. Ставший самым популярным в календаре автомарафон почти 30 лет проходил по пустыням Северной Африки, однако из-за серии терактов рейд в 2008 году не состоялся, а затем переехал в Южную Америку.