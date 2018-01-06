"Химки" победили "Бамберг" в матче баскетбольной Евролиги

ТАСС, 6 января. "Химки" одержали победу над немецким "Бамбергом" со счетом 74:70 в гостевом матче баскетбольной Евролиги.

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник "Химок" Алексей Швед, набравший 28 очков. В составе "Бамберга" больше всех очков набрал легкий форвард Дорелл Райт (20).

"Химки" занимают седьмое место, выиграв девять матчей из 16. "Бамберг" - 13-й с шестью победами.

В следующем матче 11 января "Бамберг" сыграет в гостях с израильским "Маккаби", "Химки" примут мадридский "Реал".