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"Химки" победили "Бамберг" в матче баскетбольной Евролиги

Спорт
6 января, 0:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, января. /ТАСС

Встреча в Германии завершилась со счетом 74:70 в пользу российского клуба

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ТАСС, 6 января. "Химки" одержали победу над немецким "Бамбергом" со счетом 74:70 в гостевом матче баскетбольной Евролиги.

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник "Химок" Алексей Швед, набравший 28 очков. В составе "Бамберга" больше всех очков набрал легкий форвард Дорелл Райт (20).

"Химки" занимают седьмое место, выиграв девять матчей из 16. "Бамберг" - 13-й с шестью победами.

В следующем матче 11 января "Бамберг" сыграет в гостях с израильским "Маккаби", "Химки" примут мадридский "Реал".

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