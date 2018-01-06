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"Ливерпуль" победил "Эвертон" в матче третьего раунда Кубка Англии по футболу

Спорт
6 января, 0:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, января. /ТАСС

"Ливерпуль" победил со счетом 2:1 благодаря голу Верджила ван Дейка, сыгравшего дебютный матч за клуб

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Защитник "Ливерпуля" Верджил ван Дейк

Защитник "Ливерпуля" Верджил ван Дейк

© EPA-EFE/PETER POWELL

ТАСС, 6 января. "Ливерпуль" на своем поле победил "Эвертон" со счетом 2:1 в матче третьего раунда Кубка Англии по футболу сезона-2017/18.

В составе победителей голы забили Джеймс Милнер (35-я минута, с пенальти) и Верджил ван Дейк (84). У "Эвертона" единственный мяч на счету Гильфи Сигурдссона (67). 1 января Ван Дейк перешел в "Ливерпуль" из "Саутгемптона". По данным английских СМИ, "Ливерпуль" заплатил за ван Дейка 84 млн евро, что делает его самым дорогим защитником в мире. 

В параллельном матче "Манчестер Юнайтед" дома победил "Дерби Каунти" со счетом 2:0. Голы забили Джесси Лингард и Ромелу Лукаку, оба мяча подопечные Жозе Моуринью забили в заключительные шесть минут второго тайма.

Оставшиеся матчи 1/32 финала пройдут в субботу и воскресенье, в случае ничьей назначается переигровка матча. Финал 137-го розыгрыша Кубка Англии по футболу пройдет 19 мая на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Самым титулованным клубом в истории турнира является действующий обладатель трофея лондонский "Арсенал", 13 раз побеждавший в розыгрыше кубка. В финале Кубка Англии прошлого сезона "Арсенал" обыграл "Челси" со счетом 2:1.

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