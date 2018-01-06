Футболист Тевес покинул китайский клуб "Шанхай Шэньхуа" и вернулся в "Бока Хуниорс"

ТАСС, 6 января. Нападающий Карлос Тевес официально стал игроком аргентинского клуба "Бока Хуниорс", в котором начинал свою профессиональную карьеру. Об этом сообщает пресс-служба "Боки".

Отмечается, что 33-летний Тевес присоединился к команде и уже провел первую тренировку.

#BienvenidoCarlitos ¡Tevez volvió a casa! Hoy se sumó al plantel de Guillermo en Cardales y ya se entrena con sus compañeros. #VamosBoca pic.twitter.com/gAHl2DOZpt — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) 5 января 2018 г.

В декабре 2016 года Тевес подписал контракт с китайским клубом "Шанхай Шэньхуа", став самым высокооплачиваемым футболистом в мире. В китайской команде Тевес получал около €37,5 млн в год.

Тевес выступал за "Бока Хуниорс", бразильский "Коринтианс", английские клубы "Вест Хэм", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", итальянский "Ювентус" и китайский "Шанхай Шэньхуа". Нападающий трижды выигрывал чемпионат Англии, становился обладателем Кубка Англии, Кубка английской лиги и Суперкубка Англии. В составе "Манчестер Юнайтед" Тевес выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2007/08 и клубный чемпионат мира - 2008. На его счету также два титула чемпиона Италии, Кубок и Суперкубок Италии, и победа в Кубке Китая - 2017.

За сборную Аргентины игрок провел 76 матчей, в которых забил 13 мячей.