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Футболист Тевес покинул китайский клуб "Шанхай Шэньхуа" и вернулся в "Бока Хуниорс"

Спорт
6 января, 1:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, января. /ТАСС

33-летний аргентинский нападающий в третий раз вернулся в клуб, в котором начинал профессиональную карьеру

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Карлос Тевес

Карлос Тевес

© AP Photo/Victor R. Caivano

ТАСС, 6 января. Нападающий Карлос Тевес официально стал игроком аргентинского клуба "Бока Хуниорс", в котором начинал свою профессиональную карьеру. Об этом сообщает пресс-служба "Боки".

Отмечается, что 33-летний Тевес присоединился к команде и уже провел первую тренировку.

В декабре 2016 года Тевес подписал контракт с китайским клубом "Шанхай Шэньхуа", став самым высокооплачиваемым футболистом в мире. В китайской команде Тевес получал около €37,5 млн в год.

Тевес выступал за "Бока Хуниорс", бразильский "Коринтианс", английские клубы "Вест Хэм", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", итальянский "Ювентус" и китайский "Шанхай Шэньхуа". Нападающий трижды выигрывал чемпионат Англии, становился обладателем Кубка Англии, Кубка английской лиги и Суперкубка Англии. В составе "Манчестер Юнайтед" Тевес выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2007/08 и клубный чемпионат мира - 2008. На его счету также два титула чемпиона Италии, Кубок и Суперкубок Италии, и победа в Кубке Китая - 2017.

За сборную Аргентины игрок провел 76 матчей, в которых забил 13 мячей.

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