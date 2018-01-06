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Сборная США разгромила чехов в матче за бронзу молодежного ЧМ по хоккею

Спорт
6 января, 2:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, января. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 9:3, четыре шайбы в составе американцев забросил нападающий Трент Фредерик

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© AP Photo/Jeffrey T. Barnes

ТАСС, 6 января. Молодежная сборная США по хоккею крупно обыграла команду Чехии со счетом 9:3 в матче за третье место на чемпионате мира, который проходит в американском Баффало (штат Нью-Йорк).

У проигравших голами отметились Мартин Каут (41-я минута), Радован Павлик (43) и Даниэль Куровски (48). В составе победителей шайбы забросили Трент Фредерик (20, 26, 33, 46), Райан Пёлинг (21), Джой Андерсон (25), Киффер Беллоуз (28, 40) и Патрик Харпер (58).

Нападающий американцев Беллоуз забросил девять шайб в семи матчах турнира и обновил рекорд сборной США по количеству голов на одном молодежном чемпионате мира. Беллоуз побил рекорд Джереми Рёника, который на турнире 1989 года в американском Анкоридже (штат Аляска) забил восемь голов за восемь игр. На том чемпионате Рёник стал лучшим снайпером, разделив первое место с нападающим сборной СССР Павлом Буре.

Сборная США, выигравшая чемпионат в прошлом году, в шестой раз в истории завоевала бронзовые медали молодежного чемпионата мира. Всего на счету американцев теперь 11 комплектов наград (4 золота, 1 серебро и 6 бронзовых наград). В предыдущий раз американцы становились третьими на турнире 2016 года в Хельсинки.

Сборная России покинула турнир на стадии четвертьфинала, уступив американцам со счетом 2:4. В финале молодежного чемпионата мира 2018 года в Баффало встретятся сборные Канады и Швеции, начало матча - 4:00 мск.

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