Американец Миттельштадт признан MVP молодежного чемпионата мира по хоккею

ТАСС, 6 января. Нападающий молодежной сборной США по хоккею Кейси Миттельштадт признан самым ценным игроком (MVP) чемпионата мира, который завершился в американском Баффало.

В финале турнира сборная Канады победила шведов со счетом 3:1. Бронзовые медали завоевали американцы, обыгравшие в матче за третье место команду Чехии.

Миттельштадт набрал на турнире 11 очков (4 шайбы + 7 передач) в семи матчах, став лучшим в споре бомбардиров. Миттельштадт также признан лучшим нападающим турнира. Лучшим голкипером стал швед Филип Густавссон, лучшим защитником - швед Расмус Далин.

В символическую сборную чемпионата мира 2018 года вошли Густавссон, Далин (оба - Швеция), Кэйл Макар (Канада), Миттельштадт, Киффер Беллоуз (оба - США) и Филип Задина (Чехия).