Молодежная сборная России по хоккею сыграет с канадцами на групповом этапе ЧМ-2019

ТАСС, 6 января. Сборная России сыграет с командой Канады на групповом этапе молодежного чемпионата мира по хоккею 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

Российские и канадские хоккеисты попали в группу A, где также выступят команды Чехии, Швейцарии и Дании.

В группе B сыграют сборные Швеции, США, Финляндии, Словакии и Казахстана.

Чемпионат мира пройдет с 26 декабря 2018 года по 5 января 2019 года в канадских городах Ванкувер и Виктория.

Молодежное мировое первенство 2018 года завершилось в ночь на субботу, чемпионом стала сборная Канады, в финале победившая шведов (3:1). Бронзовые медали завоевали хоккеисты команды США, в матче за третье место разгромившие чехов (9:3). Российская команда выбыла на стадии четвертьфинала, оставшись без медалей турнира впервые с 2010 года.