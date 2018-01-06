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Молодежная сборная России по хоккею сыграет с канадцами на групповом этапе ЧМ-2019

Спорт
6 января, 10:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, января. /ТАСС

Мировое первенство 2019 года пройдет в канадских городах Ванкувер и Виктория

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ТАСС, 6 января. Сборная России сыграет с командой Канады на групповом этапе молодежного чемпионата мира по хоккею 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

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Российские и канадские хоккеисты попали в группу A, где также выступят команды Чехии, Швейцарии и Дании.

В группе B сыграют сборные Швеции, США, Финляндии, Словакии и Казахстана.

Чемпионат мира пройдет с 26 декабря 2018 года по 5 января 2019 года в канадских городах Ванкувер и Виктория.

Молодежное мировое первенство 2018 года завершилось в ночь на субботу, чемпионом стала сборная Канады, в финале победившая шведов (3:1). Бронзовые медали завоевали хоккеисты команды США, в матче за третье место разгромившие чехов (9:3). Российская команда выбыла на стадии четвертьфинала, оставшись без медалей турнира впервые с 2010 года.

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