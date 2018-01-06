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СМИ: "Спартак" близок к покупке бразильского футболиста Вериссимо за €6 млн

Спорт
6 января, 10:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, января. /ТАСС

Пока "Сантосу" и представителям "Спартака" не удалось достичь договоренности о величине процента, который получит бразильский клуб за перепродажу защитника красно-белыми

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Защитник "Сантоса" Лукас Вериссимо

Защитник "Сантоса" Лукас Вериссимо

© EPA/RICARDO NOGUEIRA

ТАСС, 6 января. Российский футбольный клуб "Спартак" близок к покупке бразильского защитника "Сантоса" Лукаса Вериссимо за €6 млн. Об этом пишет бразильская газета A Tribuna.

По данным издания, переговоры уже состоялись, но сделка еще не завершена в связи с отсутствием консенсуса по сумме бонуса, который получит "Сантос" от последующей продажи футболиста "Спартаком". Российская команда, помимо €6 млн за переход 22-летнего Вериссимо, предлагает 10% от перепродажи игрока, тогда как бразильская команда настаивает на 20%.

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A Tribuna отмечает, что президент "Сантоса" Жозе Карлос Перес в ближайшее время встретится с комитетом по управлению клубом, чтобы обсудить предложение красно-белых. При удачном раскладе "Сантос" и "Спартак" могут завершить сделку в субботу. Если же руководство клуба не устроят 10% от последующего трансфера Вериссимо, то "Сантос" продолжит переговоры с красно-белыми с целью увеличения процента.

Действующий контракт защитника с "Сантосом" рассчитан до июля 2022 года. В основной команде он дебютировал в 2015 году, до этого он играл в молодежном составе клуба. В 2017 году он провел 34 матча в чемпионате Бразилии, в которых не отметился результативными действиями, получив девять желтых карточек.

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