Крамер: повреждение не помешает лыжнику Устюгову продолжить выступление на "Тур де Ски"

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов продолжит выступление на ежегодной многодневной лыжной гонке "Тур де Ски", несмотря на повреждение. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсмена Маркус Крамер.

Травму лыжник получил во время гонки с общего старта свободным стилем, которая прошла 4 января в немецком Оберстдорфе. Во время прохождения дистанции Устюгов трижды упал, финишировав 28-м. В результате падения у россиянина возникли проблемы с мышцами спины.

"Устюгов готов выйти на старт, - сказал немецкий специалист. - У него возникли небольшие проблемы со спиной после падения, но сейчас все нормально".

Устюгов является действующим победителем "Тур де Ски". На данный момент он занимает второе место, проигрывая швейцарцу Дарио Колонье 53 секунды. "Тур де Ски" завершится 7 января.