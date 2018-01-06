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Ананд впервые за 12 лет сыграет за сборную Индии на Всемирной шахматной олимпиаде

Спорт
6 января, 12:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, января. /ТАСС

Последний раз Ананд выступал в составе сборной Индии в 2006 году на шахматной олимпиаде в итальянском Турине

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Вишванатан Ананд

Вишванатан Ананд

© EPA/NICK SOLAND

ТАСС, 6 января. Индийский гроссмейстер Вишванатан Ананд впервые за 12 лет выступит в составе национальной команды на Всемирной шахматной олимпиаде, которая пройдет осенью в Грузии. Слова спортсмена приводит издание The Times of India.

Последний раз Ананд выступал в составе сборной Индии в 2006 году на шахматной олимпиаде в итальянском Турине.

"Это будет сильная ровная команда. Я с нетерпением жду возможности сыграть в составе сборной", - сообщил 48-летний Ананд, ставший в декабре в Эр-Рияде чемпионом мира по рапиду и бронзовым призером - по блицу.

Ананд - первый международный гроссмейстер из Индии, 15-й чемпион мира. Он - единственный шахматист, который завоевывал шахматную корону по трем различным системам выявления чемпиона: по нокаут-системе (в 2000 году), в круговом турнире (2007), а также в очных поединках с претендентами (2008, 2010, 2012).

Всемирная шахматная олимпиада 2018 года пройдет в грузинском Батуми с 23 сентября и 7 октября. Наивысшим достижением Индии на этом турнире является бронза на турнире 2014 года. Действующим победителем шахматной олимпиады среди мужских команд является сборная США.

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