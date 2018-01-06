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Российская биатлонистка Кайшева завоевала золото в спринте на четвертом этапе Кубка IBU

Спорт
6 января, 13:17 дата обновления: 6 января, 13:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, января. /ТАСС

Второе место заняла француженка Хлоя Шевалье, третье - норвежка Кайя-Вейен Николайсен

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Ульяна Кайшева

Ульяна Кайшева

© Евгений Тумашов/ТАСС

ТАСС, 6 января. Россиянка Ульяна Кайшева заняла первое место в спринтерской гонке на дистанции 7,5 км на четвертом в сезоне этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU), проходящем в словацком Осрблье.

Спортсменка преодолела дистанцию за 20 минут 25,2 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Второе место заняла француженка Хлоя Шевалье (отставание 7,5 секунды; 0 промахов), третье - норвежка Кайя-Вейен Николайсен (+13,3; 0).

Ирина Услугина стала восьмой (+47,3; 1), Кристина Резцова (+50,5; 1) - девятой, Валерия Васнецова (+52,1; 1) - 10-й, Анастасия Загоруйко - 24-й (+1.34; 2), Ирина Старых - 25-й (+1.39,6; 2).

Ранее Кайшева победила в спринте на первом и на втором этапах Кубка IBU нынешнего сезона. Также она стала лучшей в гонке преследования на 10 км на втором этапе Кубка IBU.

Этап Кубка IBU в Осрблье завершится 7 января.

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