Российская биатлонистка Кайшева завоевала золото в спринте на четвертом этапе Кубка IBU

ТАСС, 6 января. Россиянка Ульяна Кайшева заняла первое место в спринтерской гонке на дистанции 7,5 км на четвертом в сезоне этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU), проходящем в словацком Осрблье.

Спортсменка преодолела дистанцию за 20 минут 25,2 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Второе место заняла француженка Хлоя Шевалье (отставание 7,5 секунды; 0 промахов), третье - норвежка Кайя-Вейен Николайсен (+13,3; 0).

Ирина Услугина стала восьмой (+47,3; 1), Кристина Резцова (+50,5; 1) - девятой, Валерия Васнецова (+52,1; 1) - 10-й, Анастасия Загоруйко - 24-й (+1.34; 2), Ирина Старых - 25-й (+1.39,6; 2).

Ранее Кайшева победила в спринте на первом и на втором этапах Кубка IBU нынешнего сезона. Также она стала лучшей в гонке преследования на 10 км на втором этапе Кубка IBU.

Этап Кубка IBU в Осрблье завершится 7 января.