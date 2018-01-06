Долгов: российские фристайлисты поборются за подиум на этапе Кубка мира в Москве

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Российские фристайлисты будут претендовать на призовые места на этапе Кубка мира в Москве. Об этом ТАСС сообщил главный тренер российской команды по фристайлу Александр Долгов.

"Мы поборемся за подиум, - сказал он. - Нам пришлось отменить сбор перед этим этапом из-за погодных условий. Несмотря на то, что Кубок мира мы используем как подготовку к Олимпийским играм, дома будем бороться за призовые места".

Этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине лыжная акробатика пройдет 6 января в Москве на территории Гребного канала в Крылатском.