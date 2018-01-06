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Джусоев: чемпионат Швеции по хоккею с мячом напоминает российскую суперлигу

Спорт
6 января, 14:31 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Михаил Личков

25-летний полузащитник 26 декабря прошлого года дебютировал в составе "Хаммарбю" в матче 15-го тура чемпионата Швеции против клуба "Теллус"

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МОСКВА, 6 января. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Полузащитник сборной России по хоккею с мячом Алан Джусоев сравнил чемпионат Швеции с российской суперлигой. Такое мнение он высказал ТАСС.

25-летний полузащитник 26 декабря прошлого года дебютировал в составе "Хаммарбю" в матче 15-го тура чемпионата Швеции против клуба "Теллус".

"Очень хорошо приняли в "Хаммарбю", приятная команда и город. Чемпионат Швеции по хоккею с мячом напоминает мне российскую суперлигу - с острой борьбой на каждом участке поля", - сказал Джусоев.

Также Джусоев отметил, что в данный момент преждевременно говорить о чемпионате мира по хоккею с мячом. "Переход в шведский клуб никак не связан с предстоящим чемпионатом мира. На мой взгляд, преждевременно пока говорить о каких-то раскладах и шансах, мое попадание в расширенный состав еще не означает, что я поеду на турнир, так как последнее слово будет за тренерским штабом. Все расклады можно будет делать после оглашения итоговой заявки", - отметил Джусоев.

Джусоев перешел в "Хаммарбю" 4 декабря прошлого года. Он три раза становился чемпионом России в составе "Енисея" (2014, 2015, 2016), четырежды - чемпионом мира (2013, 2014, 2015, 2016).

Чемпионат мира по хоккею с мячом пройдет в Хабаровске с 29 января по 4 февраля.

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