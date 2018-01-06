Лыжники Крюков, Матвеева и Бессмертных опротестовали в CAS решение МОК о дисквалификации

МОСКВА, 6 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Три российских лыжника - трехкратный чемпион мира Никита Крюков, серебряные призеры чемпионата мира Наталья Матвеева и Александр Бессмертных - подали апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне на решение Международного олимпийского комитета (МОК) пожизненно отстранить их от участия в Олимпиадах и аннулировать результаты на Играх в Сочи. Об этом ТАСС сообщила адвокат спортсменов Анна Козьменко.

МОК 22 декабря объявил, что Крюков, Матвеева и Бессмертных причастны к антидопинговым нарушениям на Играх 2014 года. Основанием для данного вердикта стали итоги расследования комиссии организации под руководством швейцарца Дениса Освальда, которая занимается перепроверкой допинг-проб с Игр 2014 года.

"По этим трем лыжникам мы подали апелляции на решения МОК", - сообщила Козьменко.

Всего МОК аннулировал результаты на Играх в Сочи и отстранил от участия в Олимпийских играх 43 российских спортсменов.

В общей сложности сборная России лишилась пяти золотых, восьми серебряных и одной бронзовой медали на Олимпиаде-2014. На данный момент в активе российской команды по итогам Игр-2014 девять золотых, три серебряных и восемь бронзовых наград. Российский лыжник Илья Черноусов после дисквалификации Александра Легкова и Максима Вылегжанина (золото и серебро в марафоне на 50 км), ставший в том забеге третьим, должен в будущем получить золотую медаль ОИ-2014.

5 декабря МОК приостановил членство Олимпийского комитета России, что не позволяет сборной выступить на Играх-2018 под национальным флагом. МОК обвинил Россию в систематическом нарушении антидопинговых правил, в частности на зимних Играх в Сочи. При этом МОК намерен соблюдать права чистых спортсменов. Атлеты, которые будут соответствовать предложенным критериям, могут выступить на Играх-2018 в статусе "олимпийский атлет из России" под олимпийским флагом.