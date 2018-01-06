Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лыжники Крюков, Матвеева и Бессмертных опротестовали в CAS решение МОК о дисквалификации

Спорт
6 января, 15:01 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

МОК 22 декабря объявил, что Крюков, Матвеева и Бессмертных причастны к антидопинговым нарушениям на Играх 2014 года

Поделиться
Материал из 1 страницы
Никита Крюков

Никита Крюков

© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 6 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Три российских лыжника - трехкратный чемпион мира Никита Крюков, серебряные призеры чемпионата мира Наталья Матвеева и Александр Бессмертных - подали апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне на решение Международного олимпийского комитета (МОК) пожизненно отстранить их от участия в Олимпиадах и аннулировать результаты на Играх в Сочи. Об этом ТАСС сообщила адвокат спортсменов Анна Козьменко.

МОК 22 декабря объявил, что Крюков, Матвеева и Бессмертных причастны к антидопинговым нарушениям на Играх 2014 года. Основанием для данного вердикта стали итоги расследования комиссии организации под руководством швейцарца Дениса Освальда, которая занимается перепроверкой допинг-проб с Игр 2014 года.

Смотрите также

Лыжник Крюков заявил, что его пробы дали отрицательный результат на наличие соли и царапин

Комиссия МОК рассмотрела дела Демченко и Крюкова, решение не объявлено

"По этим трем лыжникам мы подали апелляции на решения МОК", - сообщила Козьменко.

Всего МОК аннулировал результаты на Играх в Сочи и отстранил от участия в Олимпийских играх 43 российских спортсменов.

В общей сложности сборная России лишилась пяти золотых, восьми серебряных и одной бронзовой медали на Олимпиаде-2014. На данный момент в активе российской команды по итогам Игр-2014 девять золотых, три серебряных и восемь бронзовых наград. Российский лыжник Илья Черноусов после дисквалификации Александра Легкова и Максима Вылегжанина (золото и серебро в марафоне на 50 км), ставший в том забеге третьим, должен в будущем получить золотую медаль ОИ-2014.

5 декабря МОК приостановил членство Олимпийского комитета России, что не позволяет сборной выступить на Играх-2018 под национальным флагом. МОК обвинил Россию в систематическом нарушении антидопинговых правил, в частности на зимних Играх в Сочи. При этом МОК намерен соблюдать права чистых спортсменов. Атлеты, которые будут соответствовать предложенным критериям, могут выступить на Играх-2018 в статусе "олимпийский атлет из России" под олимпийским флагом.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг Олимпиада-2018 Допинг-скандал вокруг российского спорта Отстранение России от участия в Олимпиаде-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Отказ Верховного суда России допустить Навального до выборов президента вступил в силу
2
Горбачев: ядерные державы должны помнить об обязательствах, лежащих на них в рамках ДНЯО
3
В 16 городах России начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина на выборах
4
Рождество по юлианскому календарю: история и традиции праздника
5
МО РФ: двое военнослужащих погибли при обстреле авиабазы Хмеймим 31 декабря
6
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
7
Вулф полагает, что выход в свет его книги приведет к уходу Трампа с поста президента США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама