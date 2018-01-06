Первая ракетка мира Халеп выиграла турнир WTA в Шэньчжэне

ТАСС, 6 января. Румынка Симона Халеп стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который прошел в китайском Шэньчжэне (призовой фонд - $627 тысяч).

В финале первая ракетка мира победила чешку Катерину Синякову со счетом 6:1, 2:6, 6:0, встреча продолжалась 1 час 14 минут. Россиянка Мария Шарапова выбыла из турнира на стадии полуфинала, уступив Синяковой.

26-летняя Халеп выиграла 16-й титул WTA в одиночном разряде. Она является двукратной финалисткой Открытого чемпионата Франции (2014, 2017).