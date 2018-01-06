Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Первая ракетка мира Халеп выиграла турнир WTA в Шэньчжэне

Спорт
6 января, 15:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, января. /ТАСС

В финале спортсменка победила чешку Катерину Синякову со счетом 6:1, 2:6, 6:0

Поделиться
Материал из 1 страницы
Симона Халеп

Симона Халеп

© Ng Han Guan/AP

ТАСС, 6 января. Румынка Симона Халеп стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который прошел в китайском Шэньчжэне (призовой фонд - $627 тысяч).

В финале первая ракетка мира победила чешку Катерину Синякову со счетом 6:1, 2:6, 6:0, встреча продолжалась 1 час 14 минут. Россиянка Мария Шарапова выбыла из турнира на стадии полуфинала, уступив Синяковой.

26-летняя Халеп выиграла 16-й титул WTA в одиночном разряде. Она является двукратной финалисткой Открытого чемпионата Франции (2014, 2017).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Отказ Верховного суда России допустить Навального до выборов президента вступил в силу
2
Горбачев: ядерные державы должны помнить об обязательствах, лежащих на них в рамках ДНЯО
3
В 16 городах России начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина на выборах
4
МО РФ: двое военнослужащих погибли при обстреле авиабазы Хмеймим 31 декабря
5
Рождество по юлианскому календарю: история и традиции праздника
6
Пожар в ресторане в центре Москвы потушен
7
Букингемский дворец объявил о беременности старшей внучки Елизаветы II
Темы дня
Новости партнеров
Реклама