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РФС предоставит СК информацию об интересующих ФИФА допинг-пробах игроков клубов РФПЛ

Спорт
6 января, 15:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, января. /ТАСС

Сообщается, что специальная комиссия РФС во главе с Александром Алаевым уже отправила в клубы РФПЛ запросы о допинг-пробах, интересующих ФИФА

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Образцы допинг-проб

Образцы допинг-проб

© EPA/CHRISTIAN BRUN

ТАСС, 6 января. Российский футбольный союз (РФС) предоставит информацию об интересующих Международную федерацию футбола (ФИФА) допинг-пробах Следственному комитету РФ. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

"Специальная комиссия РФС во главе с временно исполняющим обязанности президента организации Александром Алаевым отправила в клубы Российской футбольной премьер-лиги запросы о допинг-пробах, интересующих ФИФА, - говорится в сообщении. - Полученная информация проанализирована и в ближайшее время будет предоставлена СК и ФИФА, которая ведет собственное расследование. Представители медицинских штабов ряда клубов РФПЛ будут приглашены для более подробных разъяснений предоставленной информации членам комиссии".

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"В то же время Российский футбольный союз уже отправил письмо руководству ФИФА, в котором выразил готовность максимально полно и объективно расследовать все возможные случаи нарушений антидопинговых правил в рамках российского законодательства, - отмечается в заявлении. - В связи с этим было предложено провести совместное заседание комиссии РФС и медицинского комитета ФИФА с привлечением всех заинтересованных сторон".

Ранее в распоряжении Всемирного антидопингового агентства (WADA) оказался электронный файл данных из системы московской антидопинговой лаборатории, в котором находится вся информация по допинг-тестам за период с января 2012 года по август 2015 года. В середине декабря WADA предоставило ряду международных федераций, в том числе ФИФА, информацию из этой базы данных. В связи с этим РФС обратился в СК за помощью в расследовании процедуры допинг- контроля в чемпионатах России. Позднее СК предложил ФИФА сотрудничество в исследовании информации WADA.

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