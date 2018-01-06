Конькобежец Юсков: психологическая раскованность помогла завоевать серебро ЧЕ

КОЛОМНА /Московская область/, 6 января. /ТАСС/. Психологическая раскованность помогла российскому конькобежцу Денису Юскову стать вторым на дистанции 1000 м на чемпионате Европы в Коломне. Такое мнение он высказал журналистам.

В субботу Юсков выиграл серебро в забеге на 1000 м, победителем стал его соотечественник Павел Кулижников. Днем ранее Юсков выиграл золото на 1500 м.

"К дистанции 1000 метров подхожу проще, чем к забегам на 1500 метров. Психологически мне было проще, что сыграло на руку. Сегодня и в плане разгона все прошло по плану", - сказал Юсков.

"У нас с Кулижниковым была цель - вдвоем оказаться на пьедестале, кто именно победил - это неважно", - добавил россиянин.

Чемпионат Европы на отдельных дистанциях в подмосковной Коломне завершится 7 января.