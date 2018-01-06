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Женская сборная России впервые обыграла канадок в матче молодежного ЧМ по хоккею

Спорт
6 января, 17:54 дата обновления: 6 января, 18:51 UTC+3 ДМИТРОВ область/ 6, января. /ТАСС

Встреча в подмосковном Дмитрове завершилась со счетом 3:2 в пользу российских хоккеисток

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Хоккеистки сборной России

Хоккеистки сборной России

© ИТАР-ТАСС/Валерий Шарифулин, архив

ДМИТРОВ /Московская область/, 6 января. /ТАСС/. Сборная России со счетом 3:2 одержала победу над командой Канады в матче женского молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки не старше 18 лет), который стартовал в подмосковном Дмитрове.

Заброшенными шайбами в составе россиянок отметились Мария Александрова (7-я минута), Дарья Белоглазова (33) и Оксана Братишева (51). За сборную Канады отличились Сара Филлер (45), Маргарет Макичерн (53).

Российские хоккеистки впервые в истории молодежных первенств мира победили соперниц из Канады. Сборная России уступила канадкам в предыдущих семи матчах турнира, который проходит с 2008 года.

В следующем матче турнира российская команда 7 января сыграет с американками, сборная Канады в этот же день встретится со шведками.

Матчи женского молодежного чемпионата мира проходят в Ледовом дворце вместимостью 2,5 тыс. зрителей, построенном в 2003 году и являющимся домашним для многократного чемпиона страны среди женских команд "Торнадо".

Женский молодежный чемпионат мира по хоккею завершится 13 января. 

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