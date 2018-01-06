Победительница ЧМ-2015 в тройном прыжке Конева вернулась в спорт после рождения ребенка

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Обладательница золотой медали зимнего чемпионата мира 2015 года в тройном прыжке Екатерина Конева, в апреле прошлого года родившая ребенка, вернулась в спорт. Как сообщил ТАСС личный тренер спортсменки Александр Цыплаков, первым стартом Коневой после возвращения стали "Рождественские старты", которые прошли 6 января в Славянске-на-Кубани.

"Сегодня впервые после родов Конева принимала участие в соревнованиях, - сказал Цыплаков. - Она заняла второе место в спринтерском забеге на 60 метров и также стала второй в прыжках в длину, улетев на 6 метров 28 сантиметров. Я доволен результатами, но впереди у нас еще много работы".

Тренер сообщил, что следующим стартом для Коневой станет турнир в Волгограде, который пройдет с 15 по 17 января. "Не исключаю, что там Катя попробует себя и в тройном прыжке, - сказал Цыплаков. - А может быть мы опять ограничимся длиной, так как тройной прыжок влечет за собой серьезную нагрузку на костно-мышечный аппарат, что может быть нежелательно для Коневой в ее нынешнем физическом состоянии".

29-летняя Конева является также серебряным призером летних ЧМ-2013 и ЧЕ-2014. В ее активе есть также победа на зимнем европейском первенстве 2015 года в Праге.