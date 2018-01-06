Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Победительница ЧМ-2015 в тройном прыжке Конева вернулась в спорт после рождения ребенка

Спорт
6 января, 18:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, января. /ТАСС

Первым стартом Коневой после возвращения стали "Рождественские старты", которые прошли 6 января в Славянске-на-Кубани

Поделиться
Материал из 1 страницы
Екатерина Конева

Екатерина Конева

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Обладательница золотой медали зимнего чемпионата мира 2015 года в тройном прыжке Екатерина Конева, в апреле прошлого года родившая ребенка, вернулась в спорт. Как сообщил ТАСС личный тренер спортсменки Александр Цыплаков, первым стартом Коневой после возвращения стали "Рождественские старты", которые прошли 6 января в Славянске-на-Кубани.

"Сегодня впервые после родов Конева принимала участие в соревнованиях, - сказал Цыплаков. - Она заняла второе место в спринтерском забеге на 60 метров и также стала второй в прыжках в длину, улетев на 6 метров 28 сантиметров. Я доволен результатами, но впереди у нас еще много работы".

Тренер сообщил, что следующим стартом для Коневой станет турнир в Волгограде, который пройдет с 15 по 17 января. "Не исключаю, что там Катя попробует себя и в тройном прыжке, - сказал Цыплаков. - А может быть мы опять ограничимся длиной, так как тройной прыжок влечет за собой серьезную нагрузку на костно-мышечный аппарат, что может быть нежелательно для Коневой в ее нынешнем физическом состоянии".

29-летняя Конева является также серебряным призером летних ЧМ-2013 и ЧЕ-2014. В ее активе есть также победа на зимнем европейском первенстве 2015 года в Праге.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Клинцевич назвал обвинения в адрес Баниониса о сотрудничестве с КГБ мелкой местью
2
МО РФ: двое военнослужащих погибли при обстреле авиабазы Хмеймим 31 декабря
3
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
4
Путин подарил икону храму в Петербурге, где встречал Рождество
5
Как повлияла на районы Ростовской области ж/д ветка в обход Украины
6
Клинцевич призвал США мериться с КНДР не ядерными кнопками, а здравым смыслом
7
Трамп: автор книги о Белом доме никогда не был в Овальном кабинете и не проводил интервью
Темы дня
Новости партнеров
Реклама