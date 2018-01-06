Российские гандболисты обыграли команду Люксембурга в матче отбора ЧМ-2019

ТАСС, 6 января. Мужская сборная России по гандболу одержала победу над командой Люксембурга со счетом 28:17 в домашнем матче квалификации чемпионата мира 2019 года.

Самыми результативными игроками стали российские гандболисты Дмитрий Санталов и Даниил Шишкарев, они забили по четыре мяча.

Российская команда одержала четвертую победу из четырех возможных и лидирует в группе 1. В активе сборной России восемь очков. Второе место занимают словаки, они набрали четыре очка в трех матчах. Команда Люксембурга с одним очком расположилась на третьей позиции, финны - четвертые (1 очко).

В следующем матче 13 января сборная России на своей площадке встретится с командой Финляндии. Сборная Люксембурга днем позже дома сыграет с командой Словакии.

Россияне начали отборочный турнир мирового первенства с первого раунда. На этой стадии выступают разделенные на шесть групп 23 команды, которые не пробились на чемпионат Европы в Хорватии (12-28 января 2018 года). Победители групп выходят в стыковые матчи, где к ним присоединятся 12 команд, не сумевших завоевать путевки на чемпионат мира по итогам чемпионата Европы.

Чемпионат мира в 2019 году пройдет в Дании и Германии с 9 по 27 января.