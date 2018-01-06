Футболист "Гремио" Силва перешел в "Балтику" на правах аренды

ТАСС, 6 января. Бразильский полузащитник "Гремио" Яго Сампайо Силва на правах аренды перешел в клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Балтика". Об этом сообщает пресс-служба калининградской команды.

"Балтика" и "Гремио" согласовали условия годичной аренды 22-летнего игрока. Силва станет первым латиноамериканским футболистом в составе калининградского клуба.

Полузащитник является обладателем Кубка Либертадорес в составе "Гремио". Ранее он выступал за молодежную команду бразильского "Фигейренсе" (2010-2012).

"Балтика" располагается на шестом месте в турнирной таблице ФНЛ, набрав 40 очков.