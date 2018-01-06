Российский лыжник Ларьков стал вторым в масс-старте классическим стилем на "Тур де Ски"

ТАСС, 6 января. Россиянин Андрей Ларьков занял второе место в гонке с общего старта классическим стилем на этапе Кубка мира в Валь-ди-Фьемме (Италия), который проходит в рамках многодневной лыжной гонки "Тур де Ски".

Победу одержал Алексей Полторанин из Казахстана, который преодолел дистанцию 15 км за 38 минут 40,3 секунды. Ларьков уступил ему 0,4 секунды. Третьим финишировал канадец Алекс Харви (+0,9 секунды). Швейцарец Дарио Колонья, лидирующий в общем зачете многодневки, занял четвертое место (+2,3).

Россиянин Александр Большунов финишировал пятым (+15), Алексей Червоткин - 12-м (+33,9), Сергей Устюгов - 14-м (+42,8), Денис Спицов - 15-м (47,3), Станислав Волженцев - 22-м (+1.02,4), Алексей Виценко - 24-м (+1.26,2), Иван Якимушкин - 26-м (+1.39,8), Андрей Мельниченко - 28-м (+1.40,6), Глеб Ретивых - 29-м (+1.51,7).

В общем зачете "Тур де Ски" лидерство сохранил Колонья. Трехкратный победитель многодневки по итогам пяти гонок показывает время 2 часа 20 минут 37,7 секунды. На вторую позицию поднялся Полторанин (+1.14,4). Действующий победитель "Тур де Ски" Устюгов занимает третье место (+1.21,5).

"Тур де Ски" завершится 7 января традиционной гонкой в гору.