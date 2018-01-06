Бобарико: летние игры с канадскими хоккеистками многому научили россиянок перед ЧМ

ДМИТРОВ /Московская область/, 6 января. /ТАСС/. Августовские матчи против сборной Канады многому научили женскую молодежную команду России перед чемпионатом мира. Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Евгений Бобарико.

Россиянки в стартовом матче чемпионата мира в подмосковном Дмитрове выиграли у канадок со счетом 3:2, одержав над ними первую победу в истории мировых первенств.

"В августе благодаря работе Федерации хоккея России мы сыграли с канадками и очень многому у них научились в плане тренировочного процесса. Ну и самое главное, что у нас команда второй сезон как единый коллектив, одна семья. Если мы плохо играем, то никуда это не выносим, все остается в коллективе", - сказал Бобарико.

По словам тренера, его подопечные на 100% выполнили план на игру. "Девчонки старались выполнять игровое задание: команда противника играла в быстрый, агрессивный хоккей, но нас сильно выручил вратарь. Но все равно наделали достаточно много ошибок. О полуфинале мы не думаем: есть еще две игры, и ничего не понятно, нужно двигаться поступательно", - отметил он.

Год назад на чемпионате мира в Чехии россиянки уступили команде Канады со счетом 2:4. "Мы просматривали прошлогодний матч, в котором мы уступили на пятачке, откуда нам забили все четыре гола. Сегодня мы этого сделать канадкам не дали", - вспомнил Бобарико.

В воскресенье россиянки сыграют со сборной США.