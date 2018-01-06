Немка Гайзенбергер победила на этапе Кубка мира по санному спорту

ТАСС, 6 января. Немецкая спортсменка Натали Гайзенбергер выиграла золото на шестом этапе Кубка мира по санному спорту, который проходит в Кенигзее.

Победительница по сумме двух попыток показала время 1 минуту 41,40 секунды. Второе и третье место также заняли представительницы Германии - Даяна Айтбергер (1.41,50) и Джессика Тибел (1.41,70) соответственно.

Лучшая из россиянок Татьяна Иванова стала девятой (1.42,49), Екатерина Батурина - 14-й (1.42,73), Виктория Демченко - 23-й (2.02,09).

Этап Кубка мира по санному спорту продолжится в воскресенье одиночными заездами мужчин и командными соревнованиями.