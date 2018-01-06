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Коллинз: активная поддержка зрителями сборной РФ могла смутить канадских хоккеисток

Спорт
6 января, 19:28 UTC+3 ДМИТРОВ область/ 6, января. /ТАСС

Сборная России в Дмитрове в присутствии 2,2 тысяч зрителей обыграла команду Канады со счетом 3:2

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ДМИТРОВ /Московская область/, 6 января. /ТАСС/. Активная поддержка болельщиками российских хоккеисток могла смутить канадок в очном матче молодежного чемпионата мира (среди игроков до 18 лет). Такое мнение журналистам высказала главный тренер канадок Делэйни Коллинс.

Сборная России в Дмитрове в присутствии 2,2 тысяч зрителей обыграла команду Канады со счетом 3:2. Россиянки одержали первую победу в истории турнира над канадками.

"Для женского хоккея это здорово - видеть столько болельщиков, поддерживавших россиянок. Относительно счета - это исторический момент для женского хоккея, это нормально, но мы разочарованы результатом, - отметила она. - Не скажу, что мы были удивлены прессингом соперниц с начала матча. Возможно, на наших игроков повлияла такая поддержка, поскольку надо понимать, что многим из них нет и 18 лет".

Следующий матч сборная Канады проведет против команды Швеции 7 января.

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