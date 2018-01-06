Перевозчиков: Устюгову будет тяжело одержать итоговую победу на "Тур де Ски"

МОСКВА, 6 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Россиянину Сергею Устюгову будет тяжело нивелировать отставание от лидера многодневной лыжной гонки "Тур де Ски" швейцарца Дарио Колоньи и одержать итоговую победу в соревновании. Такое мнение ТАСС высказал старший тренер мужской сборной России Олег Перевозчиков.

В субботу в рамках "Тур де Ски" прошел масс-старт на 15 км классическим стилем. Победителем стал представитель Казахстана Алексей Полторанин (38.40,3), второе место занял соотечественник Устюгова Андрей Ларьков, уступивший Полторанину 0,4 секунды, на третьей строчке расположился канадец Алекс Харви (+0,9). Устюгов занял 14-е место (+42,8), Колонья стал четвертым (+2,3).

"Тур есть тур, одна гонка наслаивается на другую. Здесь важно то, в какой форме находится каждый лыжник, кто-то уже немного подустал, а кто-то, наоборот, только набирает. Думаю, финал "Тур де Ски" покажет общую тенденцию. Конечно, мы рады за Ларькова, мы рады любому призовому месту, не смотря на фамилии", - сказал Перевозчиков.

"Стратегии под Устюгова у нас не было, это не велогонка, тут тяжело что-либо планировать, потому что работа лыж разная, состояние разное. Каждый из спортсменов будет выполнять свои задачи завтра, мы пока не знаем распорядок на старте", - добавил специалист.

"Тур де Ски" завершится 7 января традиционной гонкой в гору. Перед последним этапом Устюгов уступает Колонье 1 минуту 21,5 секунды. "Думаю, что Сергею будет тяжело нивелировать отставание от Колоньи, швейцарец в хорошем состоянии", - подытожил собеседник агентства.

Устюгов является действующим победителем "Тур де Ски".