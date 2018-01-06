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Российский теннисист Рублев проиграл французу Монфису в финале турнира в Дохе

Спорт
6 января, 19:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, января. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу французского спортсмена

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Андрей Рублев

Андрей Рублев

© EPA-EFE/NOUSHAD THEKKAYIL

ТАСС, 6 января. Россиянин Андрей Рублев уступил французу Гаэлю Монфису в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который завершился в Дохе (призовой фонд - $1,28 млн).

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу французского спортсмена.

20-летний Рублев впервые в карьере играл на турнире в Дохе. Он стал вторым россиянином, который смог выйти в финал соревнований в Катаре. Ранее Николай Давыденко трижды выходил в финал турнира в Дохе. В 2010 году он одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем, в 2011 году проиграл швейцарцу Роджеру Федереру, а в 2013-м уступил французу Ришару Гаске.

В прошлом году победу на турнире одержал серб Новак Джокович, обыгравший в решающем матче британца Энди Маррея. В 2016 году на соревнованиях также первенствовал Джокович, в финале он был сильнее Надаля. Рекордсменом по количеству побед в Дохе является Федерер, который трижды выигрывал соревнования в столице Катара (2005, 2006, 2011).

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