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"Ак Барс" обыграл "Спартак" в матче КХЛ

Спорт
6 января, 19:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, января. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3:2

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МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Казанский "Ак Барс" со счетом 3:2 одержал победу над московским "Спартаком" в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Перед матчем под своды домашней арены "Спартака" был поднят именной свитер защитника Владимира Кучеренко, который является воспитанником клуба и на протяжении 15 лет выступал за московскую команду (1971-1986). В составе красно-белых Кучеренко становился чемпионом СССР (1976), серебряным (1973, 1981, 1982, 1983, 1984) и бронзовым призером (1972, 1975, 1979, 1980) турнира. После завершения игровой карьеры он стал тренером и работал в детско- юношеской школе "Спартака".

Заброшенными шайбами в составе хозяев отметились Виктор Комаров (26-я минута) и Радил Лукаш (41). За гостей отличились Владимир Ткачев (8), Антон Глинкин (17) и Джастин Азеведо (54).

Казанская команда набрала 88 очков и возглавила Восточную конференцию. "Спартак" занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 71 очко. В следующем матче "Ак Барс" 8 января на выезде встретится с "Северсталью", а "Спартак" в тот же день дома сыграет с "Нефтехимиком".

В другом матче игрового дня "Северсталь" дома обыграла "Нефтехимик" со счетом 5:2.

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