Братищева: атмосфера на арене ЧМ по хоккею в Дмитрове помогла обыграть канадок

ДМИТРОВ /Московская область/, 6 января. /ТАСС/. Поддержка трибун во Дворце спорта в Дмитрове во время матча молодежного чемпионата мира (среди хоккеисток до 18 лет) помогла сборной России обыграть команду Канады. Такое мнение журналисткам высказала форвард национальной сборной Оксана Братищева.

Россиянки в стартовом матче турнира обыграли канадок со счетом 3:2, впервые выиграв у них на молодежных чемпионатах мира. Братищева стала автором одной из шайб.

"Мы играли год назад на чемпионате мира с чешками у них дома, там не было такой атмосферы, мало болельщиков. Тут мы вышли, у нас загорелись глаза. Благодаря болельщикам мы выиграли, такие эмоции вели нас только вперед", - сказала Братищева.

"Когда канадки забили в третьем периоде, то мы не испугались, побежали вперед, завелись. Мы молодцы, показали русский характер. Самой не верится, что выиграли такой тяжелый матч", - добавила она.

Капитан россиянок Алина Орлова рассказала, что победить соперниц команде помогла тщательная подготовка к этому матчу. "Мы выявили у них сильные и слабые стороны, играли в давление, "садились" на них. У соперниц ничего не получалось, они не могли выйти из зоны, у нас было больше преимущества. При счете 3:2 пытались строго сыграть в обороне, чтобы не допустить нелепых ошибок", - сказала Орлова.

Следующий матч россиянки проведут 7 января с командой США.