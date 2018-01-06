IIHF высоко оценила прогресс России в развитии женского хоккея

ДМИТРОВ /Московская область/, 6 января. /ТАСС/. Россия проделала огромную работу в плане развития женского хоккея в стране. Такое мнение журналистам высказала член совета Международной федерации хоккея (IIHF) и глава комитета женского хоккея организации Сюзанна Колбенхойер.

В субботу в подмосковном Дмитрове стартовал женский молодежный чемпионат мира (среди игроков до 18 лет). Это первое женского соревнование такого уровня, проходящее в России.

"Три года назад я была на чемпионате мира в Баффало, где видела игру россиянок. С того момента уровень игры и развития женского хоккея в России изменился, чему я была поражена, находясь здесь, - сказала Колбенхойер. - Думаю, что в этом плане Россия проделала большую работу, так как я чувствую поддержку со стороны государства, которое сосредоточено на развитии женского хоккея. Большую работу проделывает и местная лига (Женская хоккейная лига - прим. ТАСС), в которой играют иностранные хоккеистки, но большинство игроков все же местные, и лига предпринимает большие усилия по развитию женского хоккея".

По словам члена IIHF, нельзя однозначно судить о развитии женского хоккея в каждой стране по количеству действующих игроков. "Думаю, что в Канаде 30 тысяч хоккеисток, в США - около 50; в России, наверное, их тысячи две. Конечно, это немного, но я вижу потенциал у игроков: многие из них очень талантливы, и не думаю, что цифры тут скажут все", - подчеркнула она.