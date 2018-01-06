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Конькобежец Румянцев заявил, что рассчитывал завоевать золото ЧЕ на дистанции 5000 м

Спорт
6 января, 20:31 UTC+3 КОЛОМНА область/ 6, января. /ТАСС

Румянцев показал результат 6 минут 18,13 секундыь и завоевал серебряную награду

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Александр Румянцев

Александр Румянцев

© Алексей Филиппов/ТАСС

КОЛОМНА /Московская область/, 6 января. /ТАСС/. Россиянин Александр Румянцев, ставший вторым на дистанции 5000 метров на чемпионате Европы по конькобежному спорту, рассчитывал завоевать золото турнира. Об этом он заявил журналистам.

Румянцев показал результат 6 минут 18,13 секунды. Победу одержал итальянец Никола Тумолеро (6.16,85), третьим стал голландец Марсель Боскер (6.20,45).

"Конечно, хотел большего, думал выиграть золото, но я доволен и этим результатом. Показал хороший бег. Возможно, если бы со мной в забеге бежал другой соперник, то мне бы было полегче. В паре борьба как помогает, так и мешает", - сказал Румянцев.

"Главной задачей было показать свой бег и мне это удалось", - добавил российский спортсмен.

Чемпионат Европы в подмосковной Коломне завершится 7 января.

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