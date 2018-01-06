Кокшаров: мужская сборная России по гандболу нуждается в длинной скамейке запасных

МОСКВА, 6 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Мужской сборной России по гандболу необходимо иметь более длинную скамейку резервистов для выполнения поставленных перед ней задач. Об этом ТАСС заявил главный тренер команды Эдуард Кокшаров.

В субботу российские гандболисты одержали победу над командой Люксембурга со счетом 28:17 в домашнем матче квалификации чемпионата мира 2019 года.

"Не всем я доволен, но у нас свои задачи и цели. В таких играх, помимо результата, нам нужно увидеть в деле тех игроков, которые находятся в сборной на просмотре и которые меньше всего играют. Тем самым, мы хотим расширить лавочку, если говорить гандбольным языком. Нам нужны игроки, которым можно доверять и на которых можно надеяться, поэтому ребята понимают, что им нужно делать", - заявил Кокшаров.

В следующем матче сборная России 11 января в гостях сыграет с командой Словакии. "В этом матче мы будем играть основным составом, но у нас очень короткая скамейка. Если мы готовимся также к другим турнирам и матчам, где нужно будет три дня подряд показывать максимальный результат, нам очень необходима длинная скамейка, чтобы выполнять те задачи, которые перед нами стоят", - добавил собеседник агентства.

Россияне начали отборочный турнир мирового первенства с первого раунда. На этой стадии выступают разделенные на шесть групп 23 команды, которые не пробились на чемпионат Европы в Хорватии (12-28 января 2018 года). Победители групп выходят в стыковые матчи, где к ним присоединятся 12 команд, не сумевших завоевать путевки на чемпионат мира по итогам чемпионата Европы.

Чемпионат мира в 2019 году пройдет в Дании и Германии с 9 по 27 января.