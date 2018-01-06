Вызов в олимпийскую сборную США стал исполнением мечты хоккеиста "Спартака" Стоа

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Райан Стоа осуществил свою мечту, получив вызов в сборную США для участия в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом он сообщил ТАСС.

"Еще два-три года назад не мог себе даже в мечтах представить, что поеду на Олимпийские игры в составе сборной США, а сейчас моя мечта исполнилась. Хотел бы поблагодарить тренерский штаб, всех партнеров по "Спартаку". Для меня огромная честь играть под флагом моей страны. Не хотелось заранее говорить о целях, но, конечно, хотелось бы взять золотые медали", - сказал Стоа.

"Также хотелось бы выразить огромную благодарность Континентальной хоккейной лиге. Это турнир высокого уровня, в котором играют одни из сильнейших хоккеистов планеты, и я рад, что выступаю в данном турнире, играя за "Спартак", - добавил американский форвард.

"В третьем периоде матча с "Ак Барсом" не хватило свежести в атаке"

"Спартак" в субботу дома проиграл казанскому "Ак Барсу" со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

"Получилась довольно сложная игра, которой мы отдали много сил. Стартовый период получился довольно скомканным, однако в первом перерыве тренер произнес мотивирующую речь, сказав, что еще не все потеряно. Постарались навязать свою игру, сравняли счет, но на третий период нам не хватило свежести в атакующих действиях", - сказал Стоа.

Казанская команда набрала 88 очков и возглавила Восточную конференцию. "Спартак" занимает седьмое место на Западе, набрав 71 очко. В следующем матче "Ак Барс" 8 января на выезде встретится с "Северсталью", а "Спартак" в тот же день дома сыграет с "Нефтехимиком".