Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Вызов в олимпийскую сборную США стал исполнением мечты хоккеиста "Спартака" Стоа

Спорт
6 января, 20:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, января. /ТАСС

"Спартак" в субботу дома проиграл казанскому "Ак Барсу" со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ

Поделиться
Материал из 1 страницы
Райан Стоа (справа)

Райан Стоа (справа)

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Райан Стоа осуществил свою мечту, получив вызов в сборную США для участия в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом он сообщил ТАСС.

"Еще два-три года назад не мог себе даже в мечтах представить, что поеду на Олимпийские игры в составе сборной США, а сейчас моя мечта исполнилась. Хотел бы поблагодарить тренерский штаб, всех партнеров по "Спартаку". Для меня огромная честь играть под флагом моей страны. Не хотелось заранее говорить о целях, но, конечно, хотелось бы взять золотые медали", - сказал Стоа.

"Также хотелось бы выразить огромную благодарность Континентальной хоккейной лиге. Это турнир высокого уровня, в котором играют одни из сильнейших хоккеистов планеты, и я рад, что выступаю в данном турнире, играя за "Спартак", - добавил американский форвард.

"В третьем периоде матча с "Ак Барсом" не хватило свежести в атаке"

"Спартак" в субботу дома проиграл казанскому "Ак Барсу" со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

"Получилась довольно сложная игра, которой мы отдали много сил. Стартовый период получился довольно скомканным, однако в первом перерыве тренер произнес мотивирующую речь, сказав, что еще не все потеряно. Постарались навязать свою игру, сравняли счет, но на третий период нам не хватило свежести в атакующих действиях", - сказал Стоа.

Казанская команда набрала 88 очков и возглавила Восточную конференцию. "Спартак" занимает седьмое место на Западе, набрав 71 очко. В следующем матче "Ак Барс" 8 января на выезде встретится с "Северсталью", а "Спартак" в тот же день дома сыграет с "Нефтехимиком".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Клинцевич назвал обвинения в адрес Баниониса о сотрудничестве с КГБ мелкой местью
2
МО РФ: двое военнослужащих погибли при обстреле авиабазы Хмеймим 31 декабря
3
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
4
Путин подарил икону храму в Петербурге, где встречал Рождество
5
Как повлияла на районы Ростовской области ж/д ветка в обход Украины
6
Клинцевич призвал США мериться с КНДР не ядерными кнопками, а здравым смыслом
7
Трамп: автор книги о Белом доме никогда не был в Овальном кабинете и не проводил интервью
Темы дня
Новости партнеров
Реклама