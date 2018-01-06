Российские конькобежцы завоевали пять медалей во второй день чемпионата Европы в Коломне

КОЛОМНА /Московская область/, 6 января. /ТАСС/. Российские конькобежцы пополнили копилку национальной команды пятью медалями после второго дня чемпионата Европы в подмосковной Коломне.

В первый день соревнований россияне завоевали четыре награды. Денис Юсков победил на дистанции 1500 м, Екатерина Шихова и Ангелина Голикова стали серебряными призерами в забегах на 1500 м и 500 м соответственно. Павел Кулижников довольствовался бронзой на дистанции 500 м. Второй день турнира обещал быть не менее успешным для российских спортсменов, таким он и получился.

Открывали соревнования в субботу девушки, которым предстояло бежать 1000 метров. Ожидаемую победу одержала россиянка Екатерина Шихова, которая опередила австрийку Ванессу Герцог на 0,1 секунды. Несмотря на свой успех, россиянка осталась не очень довольна свои временем.

"Сегодня, в отличие от вчерашнего забега, меня все устроило. Хотя могла показать и более быстрое время, но на данный период оно достаточно достойное", - сказала Шихова, записав в плюс, что соперницей по забегу ей досталась именно Герцог.

Дубль Кулижникова и Юскова

Успех Шиховой поддержали Павел Кулижников и Денис Юсков, которые следом на аналогичной дистанции сумели завоевать золото и серебро соответственно. Рекордсмен мира на 500 м Кулижников до последнего сомневался в своей победе на дистанции 1000 м.

"Не был уверен, что выиграю, поскольку результат был не очень хороший. На одном из виражей чуть не упал, боялся сбить фишку. Был уже случай, когда меня сняли с дистанции из-за подобного нарушения. Судя по всем результатам, лед на турнире достаточно медленный", - сказал Кулижников.

Тренер спортсмена Дмитрий Дорофеев отметил, что Кулижников мог и не добраться до финиша из-за ошибки на втором малом повороте. "Сбой был очень серьезный. Не надо забывать о всех этих разговорах с возможным отстранением. Мы внутри команды не акцентируем на этом внимание, но где-то подсознательно вся эта ситуация, конечно, сидит", - рассказал специалист.

По мнению Дорофеева, российские конькобежцы сумеют подойти в оптимальной форме к Олимпийским играм. "До старта турнира еще месяц, нормальный срок. Не беспокойтесь, к февралю мы будем на пике", - сказал тренер.

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что ожидал медалей от Кулижникова и Юскова. "Спасибо нашим конькобежцам за отличный подарок своим болельщикам к Рождеству. Что примечательно, как и в первый день чемпионата, в каждой дисциплине у россиян есть награды. То, что и Павел Кулижников, и Денис Юсков взойдут на пьедестал почета, было ожидаемо", - сказал Колобков, слова которого для ТАСС привела пресс-служба Минспорта.

Успехи на длинных дистанциях

Порадовали собравших в Коломне зрителей и российские представители стайерских дисциплин. На дистанции 3000 м бронзу завоевала Наталья Воронина. После награждения конькобежка рассказала о трудностях, с которыми ей пришлось столкнуться на пути к третьему месту.

"Изо всех сил добегала дистанцию, тяжеловато мне далась эта медаль. Видимо, пока еще организм не восстановился после этапов Кубка мира, чемпионата России. Надеюсь, в дальнейшем будет лучше. Лед показался неплохим, спасибо болельщикам за поддержку", - сказала Воронина.

Заключительным пунктом программы второго дня соревнований стали забеги на 5000 м. Серебряная медаль досталась Александру Румянцеву. "Конечно, хотел большего, думал выиграть золото, но я доволен и этим результатом", - сказал спортсмен.

По итогам двух дней турнира у сборной России девять медалей (3 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых). Такое же количество наград у команды Нидерландов (3-2-4).

В заключительный день чемпионата Европы конькобежцы разыграют шесть комплектов медалей (в командных гонках преследования, командном спринте и масс-старте у мужчин и женщин).